Sandra Cuevas quiere ser notificada si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga a Diamond Group.

Con un video en redes sociales, Sandra Cuevas entregó un oficio a la UIF para saber si es que su empresa Diamond Group está bajo investigación.

Previamente según información de medios de comunicación, Diamond Group de Sandra Cuevas estaría siendo investigado por presunto lavado de dinero.

Sandra Cuevas solicitó a la UIF saber si es investigada por Diamond Group y explica porqué lo hace

En su video Sandra Cuevas explicó el porque decidió enviar este oficio a la UIF para saber si es investigada por Diamond Group.

De acuerdo con la ex alcaldesa de Cuauhtémoc pidió a la UIF ser notificada por Diamond Group para que los mexicanos y medios de comunicación tengan información clara.

Además de que sean las mismas instituciones las que expliquen con claridad si la ex alcaldesa Sandra Cuevas está relacionada con actividades criminales o no.

Bajo el mismo argumento acusó que podría estar siendo víctima de una campaña para desprestigiar su nombre.

Asimismo dijo que quería ser notificada por la UIF para saber si es investigada por sus actividades empresariales con Diamond Group porque quiere mandar un mensaje muy claro a la oposición, así como a sus detractores.

El mensaje directo fue “si ustedes creen que a mí me van a terrorear psicológicamente” y que si ella va a creer que va a llegar a una cárcel o como hace unos meses, ella estaba siendo investigada por Estados Unidos, lo cuál resultó como falso, afirmó que va a ser “una piedra en el zapato” de la oposición y sus detractores.

Finalmente se despidió en su video con un “que dios los bendiga” y aseguró que se mantiene trabajando después de presentar su solicitud para saber si es investigada por la UIF.