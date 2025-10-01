La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas de 39 años de edad, tiene ganas de una fiesta y planea que sea sonidera, ignorando así la polémica con Diamond Group.

Sandra Cuevas fue clara y tiene ganas “de ser feliz” así que ya tiene en mente una fiesta sonidera con el folklore del barrio de la Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas propone fiesta en Cuauhtémoc ignorando Diamond Group

La política Sandra Cuevas sigue dando de qué hablar, pero ha demostrado que le importa poco lo que se diga de Diamond Group porque ella quiere hacer una fiesta sonidera.

A través de un video en sus redes sociales, Sandra Cuevas compartió las ganas que tiene de relajarse, bailar y “ser feliz”, siendo la respuesta una fiesta sonidera.

“Tengo ganas de hacer una fiesta. Tengo ganas de bailar, tengo ganas de divertirme, tengo ganas de ser muy feliz”. Sandra Cuevas, política.

La exalcaldesa compartió algunas de las ideas que tiene para su fiesta que planea sea en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue alcaldesa de 2021 a 2024.

Con sonidero, puestos de tacos y bebidas con chile y gomitas, es que Sandra Cuevas planea hacer la fiesta sonidera en la Cuauhtémoc demostrando que poco le importa el conflicto por Diamond Group.

¿Hace falta un baile, no? Tengo ganas de una fiesta sonidera, con comidita y bebidas preparadas de la alcaldía #Cuauhtémoc, para bailar, divertirme, ser muy feliz y verlos felices a Ustedes. ¿Quién va, quién me acompaña? Algo tranqui. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/o6B8X7eOsq — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 1, 2025

Esto a pesar de que el mismo día en que Sandra Cuevas fue cuestionada por Diamond Group, su empresa que no estaba registrada a su nombre.

Sin embargo, ese mismo 24 de septiembre horas después de la conferencia donde Sandra Cuevas negó tener ingresos millonarios, Diamond Group apareció como registrada como una sociedad donde ella es socia mayoritaria.

Pese a las acusaciones y los rumores de que está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sandra Cuevas ha decidido ignorarlos y hacer una fiesta sonidera para divertirse un rato.