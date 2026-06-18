La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dará a conocer los videos del C5 sobre la agresión en Zona Rosa que sufrió la noche del 16 de junio, en la calle Génova, de Ciudad de México (CDMX).

“Justo estoy viendo unos videos del C5 que estoy próxima a subir a mis redes sociales [..] estuvimos tres minutos, Pamela”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega narró parte de la agresión a su llegada a Zona Rosa para notificar a los comerciantes; sin embargo, afirma que tenía tres minutos en el lugar cuando la agredieron.

Añadió a su vez que es la segunda denuncia por agresiones físicas ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la cual no se ha pronunciado sobre el ataque en su contra, como apunta Alessandra Rojo de la Vega.

Alessandra Rojo de la Vega revelará videos del C5 sobre agresión en Zona Rosa

En entrevista con Pamela Cerdeira, Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer que tiene nuevos videos sobre la agresión en Zona Rosa, los cuales son de C5, que compartirá en sus redes sociales.

Alessandra Rojo de la Vega dará a conocer videos del C5 sobre agresión en Zona Rosa (Alessandra Rojo de la Vega)

Alessandra Rojo de la Vega también apuntó que los videos descartan que haya sido ella y su equipo quienes llegaron violentando o amenazando a Zona Rosa, ya que no les habría dado tiempo.

En los mismos también se observaría el momento en el que llegó el grupo de al menos 50 personas con palos y piedras poco tiempo después de que Alessandra Rojo de la Vega entrara a la calle de Zona Rosa.

La alcaldesa destacó que arribó al lugar con su equipo en completa paz, pese a esto, algunos fueron perseguidos hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que está a unas calles.

Alessandra Rojo de la Vega afirma que grupo agresor en Zona Rosa la estaba esperando armada

Para el mismo espacio en MVS Noticias, Alessandra Rojo de la Vega resaltó que estuvo en Zona Rosa sólo tres minutos, con base en los videos del C5, por lo que señala, los estaban esperando.

Alessandra Rojo de la Vega afirmó que el grupo la recibió con palos, armas blancas, piedras, botellas de vidrio, esto justo al momento en que entró a Génova, aunque desconoce cómo se enteraron de su visita.

Añadió que era la notificación o previo aviso para los comerciantes de Zona Rosa, no para realizar un retiro de sus instalaciones ya que no contaban con permisos.