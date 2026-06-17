Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en CDMX, identificó al presunto responsable de la agresión contra ella y su equipo en Zona Rosa, cuando fue a un operativo.

Según Rojo de la Vega, esta persona está vinculada con Diana Sánchez Barrios, diputada de CDMX, además de que otro de su equipo de trabajo también fue visto entre los agresores.

Alessandra Rojo de la Vega acusa que esposo de Diana Sánchez Barrios la agredió en Zona Rosa

Tras la denuncia en la Fiscalía y pública que la alcaldesa de Cuauhtémoc hizo la noche del 16 de junio de 2026, tras agresiones a ella y a su equipo en operativo en Zona Rosa, Rojo de la Vega ha expuesto a dos involucrados.

Uno de ellos, mostró con capturas del video dónde comienzan a agredirlos, es el esposo de Diana Sánchez Barrios, cuyo nombre es Luis Alberto Vargas Ruiz.

Luis Alberto Vargas Ruiz, esposo de Diana Sánchez Barrios y quien agredió a Rojo de la Vega. (@AlessandraRdlV)

Asimismo, enseñó que fue la propia lideresa de comerciantes quién confirmó que Luis Alberto Vargas Ruiz es el padre de sus hijos, cuando en una entrevista con En Punto, le cuestionaron los delitos que este tiene.

Alessandra Rojo de la Vega también recordó que el esposo de Diana Sánchez Barrios tendría orden de aprehensión, pues a la propia lideresa le han cuestionado las acusaciones en su contra.

“Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los hijos de la diputada de Morena Diana Barrios. Dicen que tiene ODA [orden de aprehensión], ¿qué más información quieren?, ahí lo tienen a media cuadra de la SSC y ellos en pleno conocimiento”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Tengo plenamente identificados a los delincuentes que pudieron haber matado a cualquiera del equipo, íbamos pacíficamente (como se observa en el video) a buscar una reunión con ambulantes y a visitar establecimientos.



Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los… pic.twitter.com/s91f7KOQGM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Segundo agresor de Alessandra Rojo de la Vega, es asesor de Diana Sánchez Barrios

La alcaldesa de Cuauhtémoc no solo identificó al esposo de Diana Sánchez Barrios como uno de sus agresores, sino también a su asesor como diputada de Morena.

Con otras capturas del video del momento de la agresión que muestran al asesor de Sánchez Barrios entre la gente que los golpeó, Rojo de la Vega exhibió que las personas sí están aliadas a la diputada local de Morena.

Alessandra Rojo de la Vega exhibe a agresor cercano a Diana Sánchez Barrios. (@AlessandraRdlV)

Diana Sánchez Barrios y su asesor político. (@AlessandraRdlV)

Asesor político de Diana Sánchez Barrios, presunto agresor de Rojo de la Vega. (@AlessandraRdlV)

Asesor político de Diana Sánchez Barrios, presunto agresor de Rojo de la Vega. (@AlessandraRdlV)

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el nombre de esta segunda persona.