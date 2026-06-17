Alessandra Rojo de la Vega fue agredida en la Zona Rosa cuando buscaba hablar con comerciantes para su retiro en la calle Génova; por la agresión resultaron 6 personas lesionadas.

La propia alcaldesa de Cuauhtémoc explicó que tras los golpes de comerciantes que acusó están ligados a Diana Sánchez Barrios, hubieron huesos rotos y ella misma se llevó un golpe en la cara.

Por agresión a Alessandra Rojo de la Vega hubo 6 lesionados

La noche del 16 de junio de 2026, Rojo de la Vega acudió a un operativo en la Zona Rosa por denuncias de vecinos sobre invasión de comerciantes a la vía pública.

Sin embargo, el operativo que Alessandra Rojo de la Vega dijo que apenas iba a iniciar “en paz”, terminó con 6 personas lesionadas, siendo todos los heridos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Según los argumentos dados por la alcaldesa, se trató de un grupo de comerciantes allegados a la diputada Diana Sánchez Barrios, quiénes la agredieron junto a su equipo de trabajo.

De los lesionados, 4 personas son de la Policía Auxiliar y 2 de la SSC de la capital, “resultaron lesionados” con heridas menores.

SSC informa sobre agresión a Alessandra Rojo de la Vega y su equipo. (@UCS_GCDMX)

En contraste, la alcaldesa dijo que había “huesos rotos” tras las agresiones, pero no dio más detalles al respecto.

Alessandra Rojo de la Vega rechaza que haya sido “riña” y acusa “agresión coordinada”

La alcaldesa de Cuauhtémoc y su equipo de trabajo fueron agredidos al intentar hacer un operativo en la Zona Rosa. Sin embargo, la SSC calificó este hecho violento como una “riña”.

Ante ello, Rojo de la Vega dijo que no fue “riña”, sino una “agresión coordinada” por comerciantes allegados a Diana Sánchez Barrios.