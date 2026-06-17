La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, fue agredida en operativo en Zona Rosa intentando quitar el “comercio excesivo”.

Ante los ataques con armas blancas, Alessandra Rojo de la Vega acusó que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Diana Sánchez Barrios y acudió a la Fiscalía a denunciar la agresión.

Alessandra Rojo de la Vega acude a la Fiscalía a denunciar agresiones en Zona Rosa

La noche del 16 de junio de 2026, Alessandra Rojo de la Vega se trasladó a un operativo en Zona Rosa con un equipo de 12 personas, cuando fueron agredidos en la calle Génova.

El video que muestra la alcaldesa, se encontraba con algunas personas de su equipo de trabajo cuando otras se les acercaron y comenzaron a argumentar que no podían entrar a la calle Génova.

Fue así, que comerciantes agredieron con “piedras, palazos, armas blancas, golpes y gritos”, lo que llevó a que parte de su equipo resultara herido con algunos huesos rojos y ella misma con un golpe en la cara.

“íbamos en completa paz, íbamos a notificar al comercio excesivo, íbamos a visitar a los establecimientos como lo hacemos comúnmente porque las vecinas y vecinos nos lo piden todo el tiempo”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Después de huir del lugar, mostró que se encontraba en la Fiscalía levantando la denuncia correspondiente por la agresión que vivieron en Zona Rosa.

Sin embargo, acusó que los hechos que sucedieron no fueron “riña”, como la SSC lo calificó, sino “una agresión coordinada”.

“Fue una agresión coordinada de personas que están cobijadas por la impunidad contra funcionarios públicos que estamos haciendo nuestro trabajo” Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega dice que justifican la violencia que recibió en Zona Rosa

La alcaldesa de Cuauhtémoc denunció en la Fiscalía las agresiones en la Zona Rosa que la dejaron con un golpe en la cara. Sin embargo, ve que tras la exhibición están justificando la violencia en su contra.

Con una fotografía del golpe que recibió, Rojo de la Vega dijo que tras la denuncia pública que hizo, pareciera que “algunos creen que la violencia deja de ser violencia dependiendo de quién las reciba”.

Alessandra Rojo de la Vega dijo que incluso hay celebración de la violencia a la que fue sometida, así como su equipo cuando solo buscaban hacer su trabajo.

“La violencia no se negocia, no se justifica, no se aplaude. Nunca”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega acusa agresión en Zona Rosa, CDMX. (@AlessandraRdlV)

Alessandra Rojo de la Vega acusa agresión en Zona Rosa, CDMX. (@AlessandraRdlV)

Alessandra Rojo de la Vega acusa que la agresión en Zona Rosa fue orquesta por Diana Sánchez Barrios

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega fue agredida en un operativo en Zona Rosa, pero esto la llevó a acusar que la diputada Diana Sánchez Barrios los había organizado.

Rojo de la Vega dijo que no había pasado ni un minuto de que estuvieran en la zona cuando comerciantes comenzaron a enfrentarlos sin importar que la SSC CDMX, estuviera a tres calles de ahí.

“Sabemos que la zona está invadida por la diputada Diana Sánchez Barrios, que la ha desbordado, que cobra por la calle porque cree que es suya”. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Hasta el momento, Sánchez Barrios no se ha pronunciado sobre las acusaciones que la alcaldesa de Cuauhtémoc acusó.