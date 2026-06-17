Alessandra Rojo de la Vega denunció públicamente haber sido víctima de una agresión violenta la noche del 16 de junio de 2026 en la calle Génova de la Zona Rosa.

Según el testimonio de la alcaldesa de Cuauhtémoc, ella y su equipo fueron atacados con palos, vidrios y armas, responsabilizando a personas ligadas a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios,.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el hecho derivó de una riña con comerciantes y dejó seis policías lesionados y un detenido.

Confirman 6 policías lesionados por una riña en un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc con comerciantes de la calle de Génova, en la Zona Rosa. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/GTWXLezn0b — N+ FORO (@nmasforo) June 17, 2026

Operativo en Zona Rosa deriva en ataque contra Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció haber sido víctima de una agresión violenta mientras se encontraba en la Zona Rosa, específicamente en la calle Génova.

De acuerdo con su testimonio, ella y su equipo fueron expulsados a golpes del lugar, enfrentando ataques con palos, vidrios y armas.

🚨 Así la violencia en el operativo que presuntamente reventó la diputada de Morena , Diana Sánchez Barrios.



El operativo dejó daños a la camioneta de la alcaldesa @AlessandraRdlv , según versiones preliminares. pic.twitter.com/KOvPngcIzK — Irving (@IrvingPineda) June 17, 2026

Rojo de la Vega señaló directamente como responsables a personas pertenecientes al grupo de Diana Sánchez Barrios, quien es diputada por el partido Morena.

Reportes periodísticos indican que la violencia se desató en el marco de un operativo que, presuntamente, fue “reventado” por la legisladora.

Como resultado de este enfrentamiento, se reportaron daños materiales en una de las camionetas de la alcaldesa.

Rojo de la Vega denuncia ataque en Zona Rosa y acusa a gente de Diana Sánchez Barrios (Especial)

Las versiones preliminares de los hechos refuerzan la acusación de que los atacantes están presuntamente ligados a Sánchez Barrios.

El reporte oficial de la SSC y saldo de lesionados

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) informó que los hechos se derivaron de una riña con comerciantes que se suscitó cuando personal de la alcaldía arribó para realizar diligencias administrativas.

Ante la violencia, elementos de la SSC intervinieron para resguardar a los empleados de la alcaldía Cuauhtémoc y a miembros de la Policía Auxiliar.

El balance de la confrontación incluye: