Alessandra Rojo de la Vega denunció públicamente haber sido víctima de una agresión violenta la noche del 16 de junio de 2026 en la calle Génova de la Zona Rosa.
Según el testimonio de la alcaldesa de Cuauhtémoc, ella y su equipo fueron atacados con palos, vidrios y armas, responsabilizando a personas ligadas a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios,.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el hecho derivó de una riña con comerciantes y dejó seis policías lesionados y un detenido.
Operativo en Zona Rosa deriva en ataque contra Alessandra Rojo de la Vega
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció haber sido víctima de una agresión violenta mientras se encontraba en la Zona Rosa, específicamente en la calle Génova.
De acuerdo con su testimonio, ella y su equipo fueron expulsados a golpes del lugar, enfrentando ataques con palos, vidrios y armas.
Rojo de la Vega señaló directamente como responsables a personas pertenecientes al grupo de Diana Sánchez Barrios, quien es diputada por el partido Morena.
Reportes periodísticos indican que la violencia se desató en el marco de un operativo que, presuntamente, fue “reventado” por la legisladora.
Como resultado de este enfrentamiento, se reportaron daños materiales en una de las camionetas de la alcaldesa.
Las versiones preliminares de los hechos refuerzan la acusación de que los atacantes están presuntamente ligados a Sánchez Barrios.
El reporte oficial de la SSC y saldo de lesionados
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) informó que los hechos se derivaron de una riña con comerciantes que se suscitó cuando personal de la alcaldía arribó para realizar diligencias administrativas.
Ante la violencia, elementos de la SSC intervinieron para resguardar a los empleados de la alcaldía Cuauhtémoc y a miembros de la Policía Auxiliar.
El balance de la confrontación incluye:
- Seis agentes lesionados: Cuatro policías auxiliares y dos de la SSC, quienes presentaron heridas menores.
- Un detenido: Un hombre de 30 años de edad fue capturado en el sitio y presentado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la continuación de las investigaciones correspondientes