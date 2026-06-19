La diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, se deslindó de las acusaciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y aseveró que es la edil quien agrede a comerciantes.

“Pedimos orden y descalificamos el actuar de la alcaldesa prepotente, revanchista, que queda claro que odia a los comerciantes en el espacio”. Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena

De acuerdo con lo dicho por Diana Sánchez Barrios en entrevistas y conferencia de prensa, fue Alessandra Rojo de la Vega quien inició la trifulca en Zona Rosa.

Asimismo, Diana Sánchez Barrios señaló que varios comerciantes acompañaron la candidatura de Alessandra Rojo de la Vega cuando prometió ordenarlos y no criminalizarlos.

Diana Sánchez Barrios responde a Alessandra Rojo de la Vega: la acusa de odiar comerciantes

La tarde de este jueves 18 de junio, en conferencia de prensa, Diana Sánchez Barrios aclaró que no está relacionada con las agresiones en Zona Rosa a Alessandra Rojo de la Vega, como acusa la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Diana Sánchez Barrios responde a Alessandra Rojo de la Vega (Diana Sánchez Barrios)

Explicó que los comerciantes reaccionaron por un presunto abuso de autoridad de Alessandra Rojo de la Vega, quien conocería a los “vándalos” que la atacaron, ya que gran parte de los negocios son de la alcaldesa, según dijo.

Diana Sánchez Barrios señaló que no está a favor de la violencia, aunque también descalificó el actuar de Alessandra Rojo de la Vega, a quien señaló de agredir y odiar a los comerciantes.

Anteriormente, en entrevista con Aristegui Noticias, Diana Sánchez Barrios acusó que Alessandra Rojo de la Vega odia a las personas que trabajan, por lo cual lleva a cabo los operativos para retirar a los comerciantes.

Y explicó que el coraje de Alessandra Rojo de la Vega data de una denuncia presentada en enero 2026 por presunto desvío de recursos de 97 millones de pesos por contratos a empresas.

Diana Sánchez Barrios rechaza criminalización de Alessandra Rojo de la Vega contra comerciantes

Diana Sánchez Barrios pidió a Alessandra Rojo de la Vega que no criminalice a los comerciantes, quienes sí están a favor del ordenamiento para vender en la vía pública.

Afirmó que están a favor de la claridad y es algo que los comerciantes “piden a gritos”; sin embargo, Diana Sánchez Barrios también señaló que fue la propia Alessandra Rojo de la Vega quien rompió las mesas de diálogo.

Acusó que a raíz de la denuncia, Alessandra Rojo de la Vega comenzó con los operativos con violencia, sin reubicar a los comerciantes, quienes perdieron su mercancía.