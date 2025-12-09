La CDMX está a nada de darle la bienvenida a Bad Bunny, quien durante ocho noches se presentará en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira DeBÍ TIRAR MáS FOToS World Tour.

Y justo un día antes del primer concierto del cantante en CDMX, sus fans tendrán la oportunidad de conectar más con su ídolo gracias a la llegada por una noche de YOKO.

Restaurante YOKO en CDMX: todo para visitar el restaurante favorito de Bad Bunny

YOKO es un restaurante de comida japonesa ubicado en San Juan, Puerto Rico, pero por una noche estará en CDMX:

Fecha: 9 de diciembre de 2025

Hora: de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Lugar: Mondrian Condesa Mexico City, en calle Aguascalientes 156, colonia Condesa, CDMX

Entrada: Acceso por orden de llegada

Como parte del menú que se ofrecerá en YOKO, se ha revelado que habrá bocadillos de cortesía para todos los visitantes.

Desde sashimis y rollos artesanales recién preparados, todo bajo la promesa de cocina de alta gama con los sabores tradicionales de Japón.

Lo que sin duda será una buena experiencia previa a los conciertos de Bad Bunny en CDMX.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

Bad Bunny alista ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros, fechas que fueron surgiendo con cada sold out que los fans conseguían con cada nuevo concierto.

Lo cierto es que los fans de Bad Bunny tendrán uno de los mejores regalos de Navidad y cierre de año 2025, pues el puertorriqueño se presentará los próximos:

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

15 de diciembre

16 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre