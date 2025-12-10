El puertorriqueño de 31 años de edad, Benito Antonio Martínez Ocasio, ​mejor conocido como Bad Bunny tuvo una aparición inesperada en la Arena México con todo y máscara de Místico.

Tal y como lo confirmó en sus redes sociales el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tras compartir una serie de fotos en las que se puede ver a Bad Bunny con máscara de Místico.

“¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!” Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)

En la aparición inesperada de Bad Bunny con máscara de Místico en la Arena México al cantante se le pudo ver en primera fila disfrutando de la lucha libre, junto a un grupo de amigos que también portaba máscara de luchadores.

Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo.#BadBunny #DTMF #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/pTAElhp3aP — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 10, 2025

Fans ni enterados de Bad Bunny con máscara de Místico en la Arena México

Pese a que Bad Bunny causó sensación tras dejarse ver con máscara de Místico en la Arena México, algunos fans confesaron que ni enterados estuvieron.

Ya que fueron pocos los fans en la Arena México los que supieron que se trataba de Bad Bunny el asistente en primera fila con máscara de Místico.

“Como que estaba BB y no me enteré”, “Vi las luchas en la Arena México con el mismísimo conejo malo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer entre internautas.

Asimismo, otros fans de Bad Bunny desearon que el puertorriqueño pueda disfrutar de la turisteada en la CDMX previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.