Fans de Bad Bunny hacen largas filas y campamentos previo a su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

El 10 de diciembre ocurrió el primer concierto de Bad Bunny en México pero, desde un días antes sus fans acamparon para encontrar el mejor lugar en zona general.

Bad Bunny en México: fans hacen largas filas y acampan por un lugar

Previo al concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, cientos de fans acamparon con la ilusión de estar hasta enfrente de las zona General A y B.

Incluso, una fan acampó por tres días para apartar su lugar; llegó el lunes a las 5 de la mañana y permaneció en el sitio, según información de De Primera Mano.

Al final, la joven sí logró ser la primera en entrar al estadio y apartar su lugar hasta las 9:00 de la noche, cuando Bad Bunny se presente.

Los fans que pasaron la noche en casas de campaña, pudieron entrar a la zona de corrales del Estadio GNP Seguros a las 11:00 de la mañana de este miércoles.

A las 4:00 de la tarde pudieron acceder a las zonas del concierto , donde ya estaba instalada la controversial La Casita.

Las filas de fans eran interminables y algunos tuvieron que pedir a sus familiares que fueran por sus casas de campaña, pues no podían acceder al lugar con ellas.

La zona es vigilada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y se prevé que haya gran afluencia de autos por la zona.

Hoy es el primer concierto de Bad Bunny y ya hay fila para el del 11 de diciembre pic.twitter.com/TkqX1G5S41 — David Santiago Hernández (@David_SantiagoH) December 11, 2025

Los fans de Bad Bunny esperan con ansias su primer concierto

Las puertas del Estadio GNP Seguros abrieron a las 4:00 de la tarde y cientos de fans corrieron por un lugar en las zonas generales.

Fanáticos de Bad Bunny compartieron que al ingresar al lugar regalaban un souvenir en forma de cámara con un cordón y el estampado de la gira “Debí tirar más fotos World Tour”.