¿Bad Bunny usa bots en Spotify para ‘inflar’ sus reproducciones? Willie Colón cuestiona su éxito a nivel mundial y asegura que solo manipula sus cifras.

Willie Colón acusa a Bad Bunny por presuntamente usar bots en Spotify para ‘inflar’ sus reproducciones

Willie Colón (Agencia México)

Willie Colón destacó que las cifras que presenta Bad Bunny en la plataforma no son reales, ya que se encuentran manipuladas gracias a sistemas automatizados.

De acuerdo con Willie Colón, la disquera de Bad Bunny utiliza estrategias basadas en bots para inflar los números conseguidos por el artista puertorriqueño .

Willie Colón señaló que Bad Bunny se aprovecha de las reglas de Spotify para “fabricar” mas reproducciones de las que tiene .

Y es que a partir de los primeros 30 segundos de una canción, Spotify la contabiliza como una escucha completa.

Esto permitiría manipular las cifras a gran escala gracias a bots que reproducirían cada canción solo 30 segundos y pasan a la siguiente.

Willie Colón destacó que se hace esto con 10 o 20 computadoras, lo que permite que Bad Bunny aparezca con millones de reproducciones, aunque estas métricas no son reales.

Willie Colón cuestiona que si Bad Bunny tiene un éxito mundial, porque no ha realizado una gira internacional

Willie Colón destacó que el fenómeno digital alrededor de Bad Bunny carece de legitimidad pues solo se tratan de bots.

Willie Colón lo tiene claro y es que cuestionó que, si Bad Bunny tiene seguidores en todo el mundo, porque nunca ha ido a países como Brasil, Japón o China.

Para Willie Colón el dominio mundial de un artista, se ve reflejado en las giras internacionales y es que ahí se puede ver el verdadero impacto que se tiene en el mundo.

Willie Colón destacó que Bad Bunny no a demostrado su nivel de presencia mundial, pues no se ha presentado en muchos países.

Hasta el momento Bad Bunny y su equipo no han emitido una respuesta oficial a las acusaciones de Willie Colón.