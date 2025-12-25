El cantante Bad Bunny dejó un mensaje de despedida a México y prometió volver muy pronto.

Tras dar ocho conciertos en México, Bad Bunny dijo adiós a todos sus fans mexicanos.

Este es el mensaje de despedida a México que dejó Bad Bunny

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny dio un mensaje de despedida a México.

Mediante una storie, Bad Bunny se mostró agradecido e inspirado por nuestra cultura, además de que prometió volver a nuestro país:

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma. Me inspiran mucho con su su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre como fueron y son motivación para mi. Por el momento solo diré...¡VIVA MÉXICO CABRONES!” Bad Bunny

Bad Bunny deja un mensaje de despedida a México (@badbunnypr / Instagram)

Después de 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros, Bad Bunny cerró su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con gran éxito.

Los conciertos de Bad Bunny destacaron por los récords que impuso y por la manera en la que el público se entregó a Benito Antonio Martínez Ocasio.

Otro aspecto que brilló de los shows de Bad Bunny fue la polémica La Casita, donde se vio a diversos famosos bailando al ritmo de reguetón.

¿Bad Bunny regresa a México en 2026? Esto sabemos

De acuerdo con algunos reportes, Bad Bunny podría volver a México con más conciertos en 2026, aunque de momento no hay nada confirmado.

México se convirtió en un gran escenario para Bad Bunny, por lo que no suena descabellado que el cantante puertorriqueño regrese pronto.

De cualquier manera, la gira de Bad Bunny se tomará un descanso y regresará para finales del 2026 con presentaciones en Sudamérica.

Posteriormente, el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour recorrerá Europa , esperando replicar el mismo éxito.