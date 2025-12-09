Bad Bunny tendrá ocho conciertos en la CDMX y se estima una derrama económica de más 3 mil millones de pesos.

El Debí tirar más fotos World Tour arrasó en la CDMX y logró obtener sold out en sus ocho fechas, obteniendo millonarias ganancias.

Conciertos de Bad Bunny en la CDMX dejaría derrama económica de 3 mil millones de pesos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco y Servytyr) de la CDMX, estima que los conciertos de Bad Bunny dejarán una derrama millonaria.

Se espera que las 8 presentaciones de Bad Bunny dejen ganancias de 3 mil 228 millones de pesos por venta de boletos, consumo y ocupación hotelera.

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram )

La Canaco explicó que 2 mil 262 millones de pesos provendrían de la venta de los boletos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Asimismo, se esperan ganancias de 550 millones de pesos del consumo de bebidas y alimentos, y que la ocupación hotelera deje 416 millones e incremente.

Los giros con mayor expectativa económica son:

Restaurantes

Cafeterías

Bares

Establecimientos de comida rápida

Taxis

Taxis por Aplicación

Tiendas

Comercios de souvenirs

Transporte público

Canaco asegura que la CDMX es epicentro cultural por conciertos como el de Bad Bunny

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo compartió en su comunicado que los conciertos como el de Bad Bunny dejan a la CDMX como un epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina .

Se estima que la CDMX reciba a turistas de otros estados y países que asistirán al concierto del puertorriqueño.

La Canaco exhortó a los asistentes a los conciertos de Bad Bunny a consumir en establecimientos formales.

También advierten que la mercancía obtenida en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros pueden ser “piratas” y afectar la seguridad del consumidor, así como la economía formal.