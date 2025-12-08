Del 10 al 21 de diciembre de 2025, Bad Bunny presentará una serie de conciertos en CDMX, donde se espera que haya varios invitados musicales y Julieta Venegas quiere ser una.

La misma Julieta Venegas expresó su interés en tener participación en alguno de los conciertos de Bad Bunny en CDMX.

Julieta Venegas

Julieta Venegas quiere cantar en uno de los conciertos de Bad Bunny en CDMX

En una entrevista reciente para Sale el Sol, Julieta Venegas expresó su interés en ser parte de uno de los conciertos de Bad Bunny en CDMX.

Julieta Venegas mencionó que le encantaría tener esa colaboración con Bad Bunny en alguna de sus presentaciones.

Aclarando que no ha sido invitada formalmente, y que si no se da esta oportunidad de cantar con el reguetonero, de todas formas ella lo irá a ver como una fan.

La cantante mexicana nunca ha ocultado su admiración para con el de Puerto Rico, de ahí que estaría contenta de ser parte de los shows que se tienen contemplados en el Estadio GNP Seguros.

Hay que señalar que de momento no se ha confirmado ninguna colaboración de artistas mexicanos (u otros) para las presentaciones de Bad Bunny en México.

Bad Bunny (@badbunnypr / Instagram )

Julieta Venegas colaboró con Bad Bunny en una canción

Aunque no hay nada oficial, Julieta Venegas tiene una buena oportunidad de ser parte de los conciertos de Bad Bunny en México, debido a que ya colaboró con el cantante.

Julieta Venegas interpreta el tema “Lo siento BB” junto a Bad Bunny, en una de las colaboraciones más celebradas e inesperadas de la carrera de ambas personalidades.

Por lo que no sería extraño ver a la oriunda de Tijuana en el escenario del Estadio GNP Seguros si el cantante decide interpretar dicho tema en su setlist.

Bad Bunny tiene fama de invitar a artistas reconocidos, tanto locales como internacionales, en sus conciertos.

Muestra de ello es que en Puerto Rico tuvimos a Ricky Martin, Young Miko, Feid y Travis Scott, entre otros.