Tras ofrecimiento del Gobierno de CDMX (Ciudad de México), la presidenta de Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero y Refugio Franciscano se reunieron en pro de acuerdos de conciliación.

Esto después de que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX se ofreció como intermediario en el proceso legal que enfrentan por un predio de Cuajimalpa.

Carmela Rivero y Refugio Franciscano se reúnen con mediación del Gobierno de CDMX

En las redes sociales de la Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero compartió que se reunió con el Gobierno de CDMX en una mesa de conciliación con Refugio Franciscano, a quienes reiteraron su compromiso.

Acorde con lo señalado por Carmela Rivero, señalaron ante Refugio Franciscano que el bienestar de los animales es la prioridad de la Fundación Haghenbeck, en presencia de César Cravioto.

Carmela Rivero explicó a su vez que tanto Fundación Haghenbeck como el Refugio Franciscano se comprometieron a limitar el contacto mediático.

“Tengan toda la confianza de que Fundación Antonio Haghenbeck está completamente comprometida con el bienestar y sobre todo, asegurar que estos animalitos tengan una vida digna”. Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Haghenbeck

Añadió que en dicha conciliación también estuvieron presentes Sedema y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), junto la Brigada de Vigilancia Animal.

Al respecto, Carmela Rivero aseguró que serán sus especialistas quienes acompañen a Fundación Haghenbeck para cuidar a los animales en el refugio, cuyos avances compartirán en sus redes.

Estamos trabajando junto con las distintas autoridades para buscar una colaboración que se enfoque primordialmente en atender a los animales y asegurar su bienestar. pic.twitter.com/AiNGu4wnrK — FAH (@FAHaghenbeck) December 17, 2025

Refugio Franciscano y Fundación Haghenbeck se comprometieron a limitar la atención mediática

De manera breve, Carmela Rivero explicó que en la reunión convocada por el Gobierno de CDMX se acordó reducir la atención mediática y con contenidos de respeto mutuo.

Esto podría ser con referencia a las distintas publicaciones realizadas en redes sociales así como las entrevistas brindadas a medios de comunicación en las que se han hecho diversas acusaciones.

Recientemente, Refugio Franciscano acusó que la Fundación Haghenbeck los habría desalojado para construir un desarrollo inmobiliario, aunado a pérdidas de animales y de mantenerlos encerrados.

Mientras que la Fundación Haghenbeck ha realizado diversos videos de Carmela Rivero en los cuales señala que Refugio Franciscano no cuidaba a los animales y los encontraron en malas condiciones .