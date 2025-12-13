En un nuevo comunicado por parte del Refugio Franciscano de la CDMX ha acusado a la Fundación Haghenbeck de su desalojo con el objetivo de construir un desarrollo inmobiliario en el predio en disputa.

“Solicitamos a las autoridades de gobierno de la Ciudad de México intervengan para solucionar la situación generada por la Fundación Haghenbeck que contradice su discurso falso de empatía y trato digno de los animales, más aún cuando consta en el Registro Público de la Propiedad en la Ciudad que le Fundación vendió el predio en 2020, venta que se consumó por completo en 2023. Por si fuera poco, cambió el uso de suelo del predio para permitir la construcción de vivienda multifamiliar, es decir, edificios de departamentos”. Refugio Franciscano

Por lo que Refugio Franciscano refrenda que las verdaderas intenciones de la Fundación Haghenbeck ante su desalojo del predio es realizar un “ desarrollo inmobiliario gigantesco en perjuicio de más de 160 mil metros de bosque y área natural”.

Lo que daría fin a los más de 45 años del Refugio Franciscano, además del legado y la voluntad de don Antonio Haghenbeck de la Lama quien les entregó este espacio en comodato por 99 años “por codicia y dinero, los integrantes de la fundación traicionan su memoria”.

Refugio Franciscano acusa a Fundación Haghenbeck de desalojo por desarrollo inmobiliario (Refugio Franciscano )

Refugio Franciscano teme por seguridad de sus animales rescatados en manos de la Fundación Haghenbeck

Ante este nuevo comunicado, Refugio Franciscano también externó su temor por la seguridad de sus animales rescatados en manos de la Fundación Haghenbeck.

El Refugio Franciscano aseguró que la Fundación Haghenbeck no conoce los protocolos y las normativas de atención, cuidado y manejo de los animales protegidos por el albergue.

“No existe manera alguna de que la Fundación garantice el bienestar de los animales sanos… Se necesitan expertos en la materia y personas que tengan la confianza de los animalitos. Se necesitan personas que sepan cómo clasificarlos, como pasearlos, como asearlos y como guardarlos en la noche. Hacemos responsable a la Fundación Haghenbeck del bienestar de los animales y de las personas que resulten lesionadas a partir de que ellos tomaron el control del refugio.” Refugio Franciscano

Por lo que el Refugio Franciscano ha pedido a las autoridades garantizar las condiciones de vida, salud e integridad física y emocional de sus animales rescatados.

Con ello, Refugio Franciscano ha solicitado el ingreso al predio en disputa de una comisión para verificar las atenciones a sus animales rescatados a manos de la Fundación Haghenbeck.

Así como el Refugio Franciscano exige a Fundación Haghenbeck a cumplir inmediatamente el acuerdo suscrito en diciembre de 2022 ante tribunales mediante el cual se comprometió a construir las instalaciones necesarias para el bienestar de sus animales rescatados.