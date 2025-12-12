El conflicto de Refugio Franciscano en la CDMX sigue, pues en su denuncia aún busca pelear el predio del albergue con el objetivo de recuperar a sus animales rescatados.

En un nuevo comunicado por parte de Refugio Franciscano ha convocado el apoyo ante “el atropello judicial”, tras la resolución que otorga la administración del lugar a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

“Este es un llamado para formar una cadena humana de amor y salvación mañana a partir de las 10 am. Es usgente reunir el mayor número de personas para presionar a la Fundación Hagenbeck y solicitar a las autoridades y a quien corresponda”. Refugio Franciscano

Convocatoria que se da, luego de que el personal del albergue Refugio Franciscano fuera desalojado, dejando a “1,100 perros y 40 gatos dentro y a la deriva”, y por lo que alegan recuperar a sus animales rescatados, pues no tienen los cuidados adecuados.

Refugio Franciscano pelea para recuperar a sus animales rescatados mientras Agatan confirma disputa por el predio (Refugio Franciscano)

Agatan confirma disputa por predio del Refugio Franciscano

Ante la viralización del caso en Refugio Franciscano, la Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México confirma disputa por predio con Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

“Existe un conflicto legal entre la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.. y el albergue Refugio Franciscano por la administración del terreno”. Agatan

Con ello, la Agatan precisó que ya ha dialogado con ambas partes, sin embargo la agencia aseguró que su “mayor preocupación es el bienestar de los animales”.

Por lo que la Agencia de Atención Animal dijo que los animales rescatados del Refugio Franciscano “no serán retirados”, sin embargo, conforme a la resolución judicial la administración del terreno cambió.

Además, Agatan seguirá atenta ante la disputa entre el Refugio Franciscano y Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama por el bien de los animales rescatados del albergue.