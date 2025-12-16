Carmela Rivero es la directora de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, señalada por el Refugio Franciscano por la disputa legal que mantienen.

Refugio Franciscano acusó a la Fundación Haghenbeck de haberlos desalojado y mantener desatendidos a los casi mil animales en disputa legal por un predio; sin embargo, Carmela Rivero afirma lo contrario.

¿Quién es Carmela Rivero? Directora de la Fundación Haghenbeck

Carmela Rivero Jiménez es la directora de la Fundación Haghenbeck, legado de Antonio Haghenbeck en pro de los animales, como señalan en sus redes sociales.

¿Quién es Carmela Rivero? Presidenta de Fundación Haghenbeck (Fundación Haghenbeck)

Tal como apuntó en una de columna para medios de comunicación, el sueño de Carmela Rivero sería que México deje de vender animales vivos como mercancía y se garantice su bienestar.

A su vez, Carmela Rivero se define como “líder, visionaria y con sentido de responsabilidad hacia la vida”, ya que también es la presidenta de la Protectora Nacional de Animales.

¿Qué edad tiene Carmela Rivero?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Carmela Rivero y por lo tanto su edad.

¿Quién es el esposo de Carmela Rivero?

Carmela Rivero no tiene redes sociales públicas, por lo que no es posible señalar si es casada o su estado civil .

¿Carmela Rivero tiene hijos?

No se tiene información de si Carmela Rivero tiene hijos.

¿Qué estudió Carmela Rivero?

Carmela Rivero Jiménez es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Carmela Rivero?

Acorde con su perfil de LinkedIn, Carmela Rivero preside la Fundación Haghenbeck desde febrero de 2017; también es vicepresidenta de Investigación y Desarrollo de Pepsico en América Latina.

Tal como se establece en el Registro de Instituciones de Asistencia Privada, la Fundación Haghenbeck tiene como objeto la asistencia a seres necesitados e incluye la protección de la fauna.

Sin embargo, la Fundación Haghenbeck también se dedica a atención de adultos mayores y personas con discapacidad que mantendrían mediante donativos.

Carmela Rivero también ha escrito diversas columnas en medios como Forbes y Expansión, ambas con referencia al bienestar animal en México.

Carmela Rivero asegura que Refugio Franciscano no cuidaba a sus animales

En entrevista con MVS Noticias y en distintas publicaciones de la Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero ha señalado que el Refugio Franciscano no cuidaba a sus animales y los tenía hacinados.

Carmela Rivero denunció que había varias ratas en el predio, aunado a una situación de moho, mientras que algunos animales estaban descuidados y comían sólo pan con sopa.

Destacó con Pamela Cerdeira que comenzarán a desparasitar a los 759 perros que dejaron a su cuidado, ya que descartan que los vayan a echar del predio contrario a lo dicho por Refugio Franciscano.

En contraste, el refugio ha señalado que Carmela Rivero vendió el predio para construir un complejo departamental, ya que todavía no habría sentencia firme del terreno.

Asimismo, Carmela Rivero estaría atentando contra la voluntad de Antonio Haghenbeck, quien señaló que sus bienes no podrían venderse ni tener otro uso que no sea el bienestar animal.