Autoridades federales y de la Ciudad de México (CDMX) lograron en la alcaldía Coyoacán la captura de un grupo de integrantes de Los Kena, grupo criminal ligado a La Unión Tepito.
De acuerdo con la información, se trata de 5 hombres, quienes fueron detenidos tras diversos operativos conjuntos entre personal de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía CDMX, Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX y el agrupamiento de tareas Zorros.
Detenidos 5 integrantes de Los Kena ligados a La Unión en Coyoacán; aseguran dosis de drogas
Al menos 5 integrantes de Los Kena fueron detenidos en la alcaldía Coyoacán, en CDMX, luego de que autoridades realizan cateos simultáneos a 5 inmuebles ubicados en dicha demarcación.
El primero de ellos tuvo lugar en la colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, luego en dos inmuebles en la colonia Carmen Serdán, así como otros dos en la colonia Popular Emiliano Zapata.
Estos 5 integrantes de Los Kena, vinculados al Cártel de La Unión, fueron identificados como:
- Irán Salvador N, alias “El Güero”, presunto líder de la célula criminal de Los Kena
- Arturo N, de 42 años
- Diego Gael N, de 21 años
- José David N, de 28 años
- Noé N, de 52 años
Trabajos de inteligencia permitieron conocer que dicha célula de Los Kena mantenía actividades criminales al sur de la CDMX. Estaban dedicados principalmente al tráfico y venta de drogas, así como a la extorsión.
Autoridades señalaron que durante los 5 cateos realizados, fueron aseguradas varias dosis de droga, principalmente cocaína, cristal y marihuana.
Derivado de ello, los detenidos fueron puestos a disposición de un juez federal, quien determinará su situación legal tras ser acusados por delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión.