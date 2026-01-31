Autoridades federales y de la Ciudad de México (CDMX) lograron en la alcaldía Coyoacán la captura de un grupo de integrantes de Los Kena, grupo criminal ligado a La Unión Tepito.

De acuerdo con la información, se trata de 5 hombres, quienes fueron detenidos tras diversos operativos conjuntos entre personal de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía CDMX, Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX y el agrupamiento de tareas Zorros.

Detenidos 5 integrantes de Los Kena ligados a La Unión en Coyoacán; aseguran dosis de drogas

Al menos 5 integrantes de Los Kena fueron detenidos en la alcaldía Coyoacán, en CDMX, luego de que autoridades realizan cateos simultáneos a 5 inmuebles ubicados en dicha demarcación.

El primero de ellos tuvo lugar en la colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, luego en dos inmuebles en la colonia Carmen Serdán, así como otros dos en la colonia Popular Emiliano Zapata.

Estos 5 integrantes de Los Kena, vinculados al Cártel de La Unión, fueron identificados como:

Irán Salvador N, alias “El Güero”, presunto líder de la célula criminal de Los Kena

Arturo N, de 42 años

Diego Gael N, de 21 años

José David N, de 28 años

Noé N, de 52 años

Trabajos de inteligencia permitieron conocer que dicha célula de Los Kena mantenía actividades criminales al sur de la CDMX. Estaban dedicados principalmente al tráfico y venta de drogas, así como a la extorsión.

Autoridades señalaron que durante los 5 cateos realizados, fueron aseguradas varias dosis de droga, principalmente cocaína, cristal y marihuana.

Derivado de ello, los detenidos fueron puestos a disposición de un juez federal, quien determinará su situación legal tras ser acusados por delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión.