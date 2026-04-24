Personal de seguridad de la Línea 3 del Metro CDMX, decidió dar acceso libre a los usuarios debido a una protesta que se realizó en reclamo a las fallas registradas el 24 de abril.

De acuerdo con los reportes, un grupo de personas llevó a cabo una manifestación en la estación Universidad, por lo que el STC resolvió permitir el ingreso de forma gratuita.

Cabe destacar que horas antes, al menos 11 personas resultaron lesionadas luego de una falla en una de las escalera eléctricas en la estación Miguel Ángel de Quevedo.

Línea 3 del Metro CDMX (@nonalorehedzg03 / Tomada de X)

Dan acceso libre a Línea 3 del Metro CDMX ante protesta por fallas

Un grupo de personas llevó a cabo una protesta en las inmediaciones de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX, luego de que se registró una falla en las escaleras eléctricas.

En el lugar, los inconformes, que se tratan de estudiantes de Contaduría y Ciencias de la UNAM, llevaron consigo carteles con diversas consignas por las malas condiciones de la Línea 3 del Metro CDMX.

Ante la movilización en la que también se acusó la falta de atención al metro por el Mundial 2026, personal de seguridad decidió dar acceso libre a los usuarios.

Dan acceso libre en Metro Universidad tras fallas en la Línea 3 del Metro CDMX (Especial)

Así fue el accidente en las escaleras eléctricas de la Línea 3 del Metro CDMX

La mañana del viernes 24 de abril, 11 usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México resultaron lesionados por una falla en una escalera eléctrica de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al respecto, el mismo STC informó en redes sociales que la falla se registró debido a que un objeto quedó atorado en los peldaños metálicos, por lo que se activó el paro automático de emergencia.

STC sobre fallas en escalera de la Línea 3 del Metro CDMX (@MetroCDMX/X)

Debido al parón en el mecanismo eléctrico, ocurrió una caída en cadena de decenas de usuarios que estaban en las escaleras, generando lesiones múltiples que fueron atendidas de forma inmediata.

Sobre ello, el organismo señaló que personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, brindó atención a los usuarios que resultaron afectados.

Asimismo, explicó que 8 personas se retiraron por sus propios medios y 3 más fueron llevadas a un hospital, mientras que afirmó que la aseguradora ya da seguimiento y apoyo.

Aunado a ello, el STC garantizó que el equipo de instalaciones electromecánicas llevó a cabo la revisión técnica de la escalera y tras ello, garantizó que ya está nuevamente en funcionamiento.