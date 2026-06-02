El plantón colocado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), se extendió ahora a las calles de Bolívar, Madero e incluso el propio Eje Central.

Esto luego de que cientos de maestros y maestras afiliados a la CNTE arribaron a la CDMX para apoyar las protestas de sus compañeros, quienes exigen demandas al gobierno federal.

Plantón de la CNTE se extiende en el Centro Histórico; toman Bolívar y Madero

Durante la tarde noche de este lunes, cientos de integrantes de la CNTE llegaron a la CDMX para continuar las protestas contra el gobierno federal.

Derivado de esta situación, comenzaron a instalar casas de campaña a lo largo de las calles Bolívar y Madero, con la intención de extender su presencia en la capital de país.

Este suceso tiene lugar luego de que integrantes de la CNTE sostuvieran un conflicto con policías de la CDMX, luego de que llevaran a cabo una marcha desde la avenida Reforma.

Maestros señalan que los refuerzos a las protestas son con la intención de presionar al gobierno federal, a quien acusan de ignorar sus demandas.

Plantón de la CNTE se extiende a Bolívar y Madero en el Centro Histórico (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

La extensión del plantón afecta ya a cientos de comercios en el Centro Histórico de CDMX, quienes acusan que deben cerrar sus locales por la presencia de manifestantes. En tanto, otros locatarios culpan bajas ventas debido a ello.

Plantón de la CNTE llega hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas

La noche de este mismo lunes, se reportó la llegada otro contingente de integrantes de la CNTE al Centro Histórico de la CDMX, para sumarse al resto de sus compañeros.

Debido a la gran presencia de manifestantes en la zona, los refuerzos comenzaron a instalar sus casas de campaña sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, lo que afectará la circulación en esta principal avenida de la CDMX.

No obstante, se espera que durante la madrugada y el resto del martes 2 de junio, sigan llegando integrantes de la CNTE, quienes también podrían instalarse en el Eje Central o en calles aledañas.