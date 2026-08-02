Alfonso “N”, conocido como “Poncho La Quiringua” y señalado como líder del Cártel de Los Reyes, fue detenido en un operativo del Ejército Mexicano en la zona de Los Reyes y Peribán, en Michoacán.

Como confirmó Omar García Harfuch, el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín, además de ser considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona.

Tras su captura, presuntos integrantes del grupo criminal realizaron bloqueos carreteros, incendiaron vehículos y obstaculizaron diversas vialidades como reacción al operativo militar.

Bloqueos en Michoacán (Especial)

Gabinete de Seguridad busca liberar vialidades bloqueadas en Michoacán

Tras la detención de “Poncho La Quiringua”, autoridades estatales informaron que se mantiene un despliegue de vigilancia para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en Michoacán.

El gobierno estatal y federal continúan con operativos en la zona de Los Reyes y Peribán para evitar nuevos bloqueos y contener la respuesta del Cártel de Los Reyes.

En la zona, personal de la Guardia Civil mantiene labores de vigilancia, sin que al momento se tengan reportes de personas heridas o muertas durante los actos de violencia que incluyeron la quema de vehículos y autobuses.

Bloqueos en Michoacán (Especial)

Estados Unidos reconoce detención de “Poncho La Quiringua”

El gobierno de Estados Unidos reconoció la detención de Alfonso “N”, conocido como “Poncho La Quiringua”, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

En un mensaje, embajador estadounidense Ronald Johnson señaló que la captura “envía otro mensaje: los criminales no tienen dónde esconderse”, destacando así los esfuerzos de la Sedena y el Gabinete de Seguridad.

Johnson también afirmó que, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, existe un compromiso compartido para desmantelar cárteles y hacer que los criminales rindan cuentas.