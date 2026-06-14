Andrés Mijes reafirmó desde el municipio de Santiago su compromiso por impulsar políticas que coloquen a las mujeres en el centro de la transformación de Nuevo León.

Ante 200 vecinas reunidas en El Uro, reconoció que existe una deuda histórica con las mujeres de la entidad: si bien se han logrado avances, aún hay quienes enfrentan violencia, desigualdad y falta de oportunidades.

Vengo a aprender de ustedes. Y vengo a construir soluciones junto con ustedes, porque cuando un Gobierno falla, las mujeres cargan con una parte desproporcionada de las consecuencias. Andrés Mijes, Alcalde de Escobedo.

Andrés Mijes escucha demandas históricas de mujeres en Nuevo León: igualdad salarial, seguridad y salud

Mijes subrayó la importancia de escuchar la voz de las mujeres para construir un mejor futuro. Durante el diálogo, las asistentes plantearon como principales demandas la igualdad salarial, la seguridad y la salud.

El aspirante señaló que los grandes desafíos del estado, movilidad, inseguridad, falta de oportunidades y deficiencias en servicios básicos, impactan de forma directa a las mujeres y sus familias.

Alineado a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que con la 4T Norteña las mujeres son una prioridad. Concluyó que no puede existir crecimiento con justicia ni transformación verdadera mientras las mujeres sigan enfrentando condiciones de desigualdad.