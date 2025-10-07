Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma ejecución de Miguel de la Mora en Polanco en la Ciudad de México (CDMX).

Desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera del pueblo del martes 7 de octubre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch aseguró que el asesinato del estilista Miguel de la Mora fue un “homicidio directo”.

El titular de la SSPC asegura que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene una línea de investigación firme.

Omar García Harfuch confirma ejecución de Miguel de la Mora en Polanco, CDMX; “fue un homicidio directo”, asegura

Ante el cuestionamiento sobre la seguridad en Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX y el asesinato del estilista Miguel de la Mora, Omar García Harfuch confirmó que se trató de una ejecución, “un homicidio directo”.

De esta manera descartó que esta ejecución haya sido producto de un asalto como en algún momento se especuló.

Debido a que Omar García Harfuch, confirmó que los criminales ya estaban esperando y vigilando a Miguel de la Mora antes de ser ejecutado.

Asimismo sobre la seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ocurrió el asesinato de Miguel de la Mora cuando salía de trabajar, Omar García Harfuch dijo que se presenta un descenso en la incidencia delictiva.

“Lo que pasa es que esto no fue un asalto fue un homicidio directo. Fue una ejecución digamos, estaban esperándolo, estaban vigilándolo. Realizaron una ejecución. En Miguel Hidalgo han tenido ahí un descenso también ahí en la incidencia delictiva” Omar Garcia Harfuch, titular de la SSPC

Adicionalmente, Omar García Harfuch dijo que la Fiscalía de la CDMX tiene una investigación con líneas muy sólidas en torno al asesinato del estilista Miguel de la Mora.

Mencionó que se mantienen en contacto con Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, y Pablo Vazquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para atender este caso y aseguró que “tienen una investigación muy sólida” de la que esperan tener resultados muy pronto.