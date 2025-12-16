Se dio a conocer el arresto de José Eduardo “N”, supuesto implicado en el homicidio de Miguel de la Mora, estilista de Polanco quien fue asesinado el pasado 29 de septiembre.

Jose Eduardo “N” habría realizado vigilancias previas al homicidio de Miguel de la Mora

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutó junto con la Fiscalía General de la CDMX, una orden de aprehensión contra Jose Eduardo “N” de 29 años de edad, por homicidio calificado de Miguel de la Mora.

Esto tras identificar al presunto culpable por cámaras en el asesinato de Miguel de la Mora frente a su salón de belleza, en Polanco, CDMX en donde usó una motocicleta negra y un vehículo blanco a modo de “muro” para poder huir del lugar de los hechos.

Las investigaciones previas de la SSC reveló que el ahora detenido José Eduardo, realizó vigilancias previas al asesinato de Miguel de la Mora en la zona donde se ubicaba su estética en la Avenida Moliere, en Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

El arresto de Jose Eduardo ocurrió en Azcapotzalco, CDMX en un domicilio localizado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María.

Tras su detención, a José Eduardo, implicado en el asesinato de Miguel de la Mora el pasado 29 de septiembre, se le leyeron sus derechos y fue trasladado al centro penitenciario oriente de la CDMX.