Miguel de la Mora viajó con la nieta de El Azul, Diana Esparragoza, a Punta Mita días antes de que fuera asesinado frente a su salón, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

Fotos en sus redes sociales revelan que Miguel de la Mora, estilista conocido como Micky Hair, mantenía una relación cercana con Diana Esparragoza, influencer y nieta de El Azul.

El Azul, cuyo nombre real es Juan José Esparragoza Moreno, fue unos de los líderes del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Miguel de la Mora y Diana Esparragoza (Redes sociales)

Fotografías en Instagram, publicadas el 17 y 19 de septiembre, han revelado que Miguel de la Mora tenía cercana relación con Diana Esparragoza, nieta de El Azul, e incluso viajaban juntos.

Diana Esparragoza sería una cliente frecuente de Miguel de la Mora, con la que el joven creó una amistad y su primer viaje habría sido a Japón, donde visitaron Disney Tokio y otros lugares.

Miguel de la Mora compartió 10 días antes de su asesinato que viajó a Punta Mita, Nayarit, con Diana Esparragoza, quien le comentó que había sido un “buen trip” y el joven le dijo que tenían que repetir.

La nieta de El Azul, Diana Esparragoza, fue una de las personas que se unieron al homenaje que familia y amigos hicieron en honor a Miguel de la Mora, asesinado el 29 de septiembre.