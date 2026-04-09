Detienen a dos implicados en el asesinato de estilista de Polanco, Miguel de la Mora.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó de la identificación y detención de presuntos autores materiales del asesinato de Miguel de la Mora ocurrido en septiembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX).

Tras meses de trabajos coordinados de investigación por parte de autoridades capitalinas se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de Kevin “N” y Ángel “N”, señalados por este asesinato.

Detenidos por el asesinato de Miguel de la Mora (FGJCDMX)

Detenidos por el asesinato de Miguel de la Mora (FGJCDMX)

Así detuvieron a los presuntos autores materiales del asesinato de Miguel de la Mora

La Fiscalía de la CDMX detalló cómo se detuvo a Kevin “N” y Ángel “N” presuntos autores materiales del asesinato del estilista Miguel de la Mora.

De acuerdo con las autoridades del Gobierno de la CDMX, en diciembre del año pasado detuvieron a José Eduardo “N”, otro implicado en el asesinato del estilista, quién se habría reunido con uno de los dos detenidos días antes del hecho delictivo.

Debido al análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona donde ocurrió el delito y a la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, se logró dar con uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Miguel de la Mora.

Por lo que el pasado 6 de marzo autoridades capitalinas detuvieron a uno de los presuntos criminales en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco y en posesión de 220 dosis de aparente cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles.

En consecuencia de este hallazgo fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladado a un centro penitenciario al norte de la capital.

Con los datos de prueba obtenidos sobre su posible autoría material, un juez de control otorgó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de Miguel Mora, la cuál fue cumplimentada el pasado 8 de abril de 2026, mientras sigue su otro proceso penal.

En tanto el segundo implicado fue detenido por el trabajo coordinado entre la Fiscalía capitalina y las autoridades del Estado de México en avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl.

Este segundo detenido ya había sido identificado por las autoridades como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución de Miguel Mora, y quién fue trasladado a un centro penitenciario al oriente de la CDMX.

Fiscalía CDMX promete no impunidad en el asesinato de Miguel de la Mora

Por su parte en un comunicado la Fiscalía de la CDMX prometió que no habrá impunidad en este asesinato de Miguel de la Mora.

Afirmó que las detenciones de estos otros dos implicados en el asesinato del estilista representan un paso firme en el esclarecimiento de los hechos.

Aseguró que las investigaciones continuarán por parte de la SSC y la Fiscalía CDMX, en coordinación con las instancias de seguridad del Gobierno de México y las entidades que integran la zona metropolitana, con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados en este caso.