El quinto vagón de un convoy de la Línea 3 del Metro CDMX se descarriló hoy 14 de agosto de 2026 en los talleres de Ticomán de la alcaldía Gustavo A. Madero. Afortunadamente este iniciaba su trayecto sin pasajeros.

El vagón de la Línea 3 del Metro CDMX estaba por integrarse para dar servicio cuando el quinto vagón se descarriló un metro de las vías.

Se descarrilla vagón de la Línea 3 del Metro CDMX; estaba por salir a la ruta

Reportes comparten el descarrilamiento de un vagón de la Línea 3 del Metro CDMX que se encontraba en los talleres de Ticomán y se disponía a dar servicio a minutos antes de las 8:00 am de hoy.

Los informes detallan que el convoy se encontraba en proceso de salida desde los talleres de Ticomán cuando se descarriló un metro de las vías.

Ante los hechos, el servicio llegó a realizar operaciones para regresar al convoy de la Línea 3 del Metro CDMX a la vía y a averiguar qué llevó al descarrilamiento.

Vagón de la Línea 3 del Metro CDMX se descarrila en Ticomán. (STC/Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Se conoce que debido a que no estaba en servicio, el vagón no llevaba ningún pasajero a bordo.

Pese a que el convoy pertenecía a la Línea 3 del Metro CDMX, los hechos no llevaron a afectaciones en el servicio de transporte. }

Metro CDMX explica el descarrilamiento del vagón de la Línea 3

El descarrilamiento que tuvo el quinto vagón de un convoy de la Línea 3, el Metro CDMX informó qué conclusión existe al respecto de los hechos.

A poco más de dos horas de que sucediera el descarrilamiento, el Metro CDMX informó que el vagón fue reintegrado al resto del convoy y que se determinó que el hecho pudo haber pasado por las “condiciones del terreno” por una “falla geológica”.

“Los primeros análisis indicaron una probable afectación asociada a las condiciones del terreno, derivada de una falla geológica y del reblandecimiento del suelo por la actual temporada de lluvias”. Metro CDMX.

Asimismo, se informó que ya se realizaban acciones para la “renivelación geométrica de la vía” y la “compactación del balasto”. Así como supervisión futura.