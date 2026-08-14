Un estructura anclada a la fachada de una plaza comercial cayó sobre un vehículo que circulaba sobre la vialidad Barranca en Interlomas, Estado de México; una mujer murió debido al impacto.

El hecho ocurrió la mañana del 14 de agosto de 2026, cuando dicha estructura de la plaza se desprendió de la fachada y cayó sobre un auto que circulaba a un costado de la plaza.

Hasta el momento se desconocen las causas de la caída de la estructura que mató a una mujer.

⚠️ #ReporteVial | #Huixquilucan



Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular.



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✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

C5 Edomex captura momento cuando cae estructura sobre vehículo en Interlomas

El C5 Edomex compartió el video del momento en el que se cayó una estructura sobre un vehículo que circulaba en Barranca, Boulevard Interlomas en el municipio de Huixquilucan.

Este accidente dejó como saldo una persona muerta, que de acuerdo con los primeros reportes, se trató de una conductora del auto que aplastó la estructura.

De acuerdo con el video, la estructura de forma rectangular se desprendió de la fachada de una plaza comercial y cayó sobre una camioneta blanca que avanzaba a baja velocidad.

Ésta cayó sobre la parte delantera de la camioneta, aplastando la zona del copiloto y parte del piloto.

El impacto provocó la muerte de la conductora, según reportaron las autoridades.

Cabe señalar que en el lugar había presencia de trabajadores, quienes huyeron ante la caída; sin embargo, el lugar no estaba acordonado ni contaba con señalamientos que alertaran sobre las obras.