La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación contra Octavio Cortés Jiménez por la agresión física contra una recepcionista de un hotel ubicado en Santa Fe, luego de que un video del ataque se viralizara en redes sociales.

El caso de la agresión por parte del empresario Octavio Cortés Jiménez, originario de Sinaloa, provocó una ola de indignación y exigencias para que el responsable sea detenido y llevado ante la justicia.

Fiscalía de CDMX investiga a Octavio Cortés Jiménez por golpiza contra recepcionista en Santa Fe; agresión quedó en video

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Octavio Cortés Jiménez, quien golpeó brutalmente a una recepcionista del hotel park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, CDMX.

Tras la llamada de emergencia, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindó acompañamiento a la víctima y al gerente del establecimiento, además de coordinar acciones con la Fiscalía de CDMX para implementar medidas de protección e integrar la investigación correspondiente por agresión a Octavio Cortés Jiménez.

Señalan a Jorge Octavio Cortés Jiménez como responsable de la agresión a recepcionista en un hotel de Santa Fe (Grupo Fórmula )

Tal y como se reveló en las imágenes difundidas por el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se muestra a Octavio Cortés Jiménez insultando a la trabajadora, golpeando el mostrador y posteriormente lanzándole puñetazos en el rostro, mientras un guardia de seguridad presencia los hechos sin intervenir.

Según la información difundida, el conflicto comenzó después de que el huésped reclamara que no recibió respuesta inmediata a una solicitud relacionada con un paquete.

El presunto responsable fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien, de acuerdo con los primeros reportes, era huésped del inmueble, por lo que la FGJCDMX confirmó que ya investiga el caso, mientras que la SSC también revisa la actuación de la empresa encargada de la seguridad del lugar para determinar si existieron omisiones durante la agresión.