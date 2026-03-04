Claudia Sheinbaum alista evento con mujeres de la Defensa y la Marina en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“El domingo (8 de marzo), que es Día de la Mujer, vamos a hacer un evento con las mujeres de la secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y otras mujeres, aquí en la ciudad” Claudia Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum sostuvo que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero reconoció que “falta más” y todavía no es suficiente hasta donde hemos llegado.

Claudia Sheinbaum reveló que el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alista un evento con diferentes mujeres.

En esta reunión se tiene previsto que participen mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y de otras dependencias federales.

Este evento tendrá lugar en la CDMX, aunque Claudia Sheinbaum no reveló más detalles.

Se espera que tras esta reunión, Claudia Sheinbaum proporcione más información sobre lo que ocurrió en el evento en el marco del 8M

Claudia Sheinbaum reconoce que “falta más” para garantizar derechos y seguridad de las mujeres

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum reconoció que ha habido “muchos avances” para las mujeres en México.

Sin embargo, señaló que en este sector “falta más”, ya que “no es suficiente hasta dónde hemos llegado”.

Claudia Sheinbaum sostuvo que las mujeres “necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en su autonomía económica”.

Durante su conversación, Claudia Sheinbaum puntualizó que los feminicidios han disminuido en México y se ha avanzado en “los protocolos para la investigación” de estos crímenes.

Claudia Sheinbaum resaltó que el acoso ya está tipificado en términos de la violencia.

Además, Claudia Sheinbaum indicó que este mes de marzo se presentarán indicadores nacionales e internacionales de la situación de las mujeres en el país.