La operación que le practicaron a la niña Jazlyn, una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa, resultó exitosa.

A casi un mes de la explosión en Iztapalapa, la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que Jazlyn, de dos años de edad, recibió sus primeros injertos de piel en manos, piernas y cabeza.

“La pequeña recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables”

Alicia Matías Teodoro murió tras la explosión en Iztapalapa protegiendo a su nieta (Yazmín Betancourt)

Pese a que su estado de salud ha evolucionado favorablemente, la nieta de la Alicia Matías Teodoro -quien murió tras proteger con su cuerpo a la pequeña durante la explosión de una pipa de gas Silza-, permanecerá en el Hospital Shriners Children’s en Galveston, Texas.

La niña Jazlyn fue trasladada a Texas desde el Hospital Siglo XXI tras una valoración integral de sus quemaduras, las cuales cubren el 25% de su cuerpo y una parte de la laringe.

Acompañada de su mamá, la señora Jazmín, Jazlyn comenzará su rehabilitación física a fin de recuperar la movilidad en manos y piernas.

Niña Jazlyn recibe sus primeros injertos de piel

A través de Fundación Michou y Mau se cubrirán los gastos médicos y rehabilitación de Jazlyn así como el soporte psicológico y estancia de su mamá.

Explosión de pipa en Iztapalapa deja 31 muertos

Ya son 31 personas muertas por la explosión de la una pipa de gas es Iztapalapa, tragedia que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Salud de Ciudad de México, esta semana perdió la vida un medico de nombre Óscar Uriel García Rivera. Tenía 31 años de edad.

Su deceso se debió a la gravedad de sus quemaduras. Se encontraba internado en el Hospital 20 de noviembre.

El sábado 4 de octubre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) rindió un homenaje al doctor en urología.