Acorde con el último reporte de salud en el hospital de Texas, la menor Jazlyn Azulet, víctima de la explosión en Iztapalapa, presenta complicaciones respiratorias y su estado es crítico.

Jazlyn Azulet es la menor que fue salvada por su abuela, Alicia Matías Teodoro, una de los 20 muertos que dejó la explosión en el Puente La Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

La menor fue trasladada al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, de parte de la fundación Michou y Mau.

Hasta el momento, la empresa Gas Silza no ha señalado si la apoyará en sus gastos médicos.

Explosión de gasera cerca de Santa Marta y La Concordia (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Explosión en Iztapalapa: Jazlyn Azulet tiene complicaciones respiratorias en hospital de Texas

Tal como reportó la Fundación Michou y Mau, si bien su estado de salud es crítico estable, el hospital de Texas estaría preocupado por las complicaciones respiratorias que presenta Jazlyn Azulet, víctima de explosión en Iztapalapa.

Asimismo, la Fundación Michou y Mau, Jazlyn Azulet fue ingresada a terapia intensiva tras su llegada a hospital de Texas y valorada para someterla a una cirugía, como explicaron en un boletín del 16 de septiembre.

Añadieron que durante la valoración integral, el hospital de Texas decidió las zonas de la piel de Jazlyn Azulete que requerirán injertos, consecuencia de sus quemaduras tras la explosión de Iztapalapa.