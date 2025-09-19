Jazlyn Azulet, la bebé de dos años que fue salvada por su abuelita de la explosión en Iztapalapa, ya fue extubada y permanece en estado crítico-estable en Texas, Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la Fundación Michou y Mau la tarde de este 18 de septiembre de 2025 mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, a dos días del traslado de Jazlyn Azulet.

“La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable", señalo la fundación en relación al caso.

El 17 de septiembre, la Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azulet presentaba lesiones que requerirán injertos y valoración de su vía aérea para definir si necesitaba permanecer intubada.

Un día después de ese diagnóstico, la misma fundación indicó que Jazlyn Azulet fue e xtubada en el hospital Shriners for Children , aunque su estado de salud sigue en crítico-estable.

Se agrega que la pequeña nieta de Alicia Matías Teodoro sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, señalando que se encuentra acompañada por su mamá Jazmín.

“Estaremos compartiendo cualquier información importante con relación al estado de Jazlyn”, concluye.