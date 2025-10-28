El 28 de octubre de 2025, la Fundación Michou y Mau para niños quemados actualizó sobre el estado de salud de la niña Jazlyn.

La niña Jazlyn, quien fue una de las víctimas de la explosión derivada de la volcadura de una pipa de gas en Iztapalapa, se sometió a una cirugía de injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza.

De acuerdo con su parte médico y el comunicado compartido por la periodista Azucena Uresti, en la red social X, se usó piel de la espalda y de las piernas de la menor, de 2 años de edad.

Aunque queda un largo camino por recorrer, su evolución día a día es favorable, hecho que sus médicos aplauden y reconocen como “un ejemplo de esperanza para todos”.

Jazlyn recibe sus primeros injertos de piel en pies, manos y cabeza (@azucenau / Red Social X)

Aunque su evolución es un hecho innegable, la nieta de Alicia Matías Teodoro, quien murió por protegerla durante la explosión que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025, continuará con su rehabilitación.

Por ello utiliza prendas de presoteradia en las manos así como se encuentra en terapía física y psicológica para la reintegración a la sociedad.

Jazlyn continuará su rehabilitación en Texas

A cinco días de la tragedia ocurrida sobre el puente La Concordia, en Iztapalapa, Fundación Michou y Mau para niños quemados se comprometió a ver por el bienestar de la niña Jazlyn.

Por lo que con apoyo de la organización sin fines de lucro, del Centro Médico Nacional Siglo XXI fue enviada al Hospital Shriners para Niños en Calveston, Texas, donde actualmente recibe cuidados y tratamientos especializados.

La menor se encuentra acompañada de su mamá, quien duerme en un housing, perteneciente al hospital.

Alicia Matías Teodoro, la abuela que protegió a su nieta en La Concordia (Especial)