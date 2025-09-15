Niña Jazlyn, víctima de la explosión en Iztapalapa, irá a hospital en Texas por el apoyo de la fundación Michou y Mau.

La explosión de una pipa de gas en el bajo puente de La Concordia en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 10 de septiembre dejó más de una decena de personas muertas y heridas.

Entre los heridos había menores de edad como el caso de la niña Jazlyn, quién será trasladada a Estados Unidos para su recuperación.

A través de un breve comunicado la Fundación Michou y Mau para niños quemados anunció su apoyo a Jazlyn, niña víctima de la explosión en Iztapalapa.

Para apoyar a Jazlyn será trasladada a Shriners Hospitals for Children en Gavelston, Texas, Estados Unidos.

Este hospital es especializado en las quemaduras de niños, sin ánimo de lucro, además de que cuenta con 30 camas ubicado en el campus del Centro Médico de la Universidad de Texas.

Asimismo la fundación Michou y Mau agradeció el apoyo del Centro Médico Nacional Siglo XXI para que su equipo médico lograra valorar el caso de la menor.

Así como al equipo médico que se encuentre en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere.

Cabe recordar que la fundación Michou y Mau ya había ofrecido su apoyo junto con el Shriners Hospitals for Children en Gavelston, Texas para atender a los niños quemados por la explosión de Iztapalapa a través del teléfono: 800 080 8182.

Explosión en Iztapalapa: 14 muertos; 39 hospitalizados y más

En una nueva cifra actualizada de la Secretaría de Salud de la CDMX al corte de las 10:00 horas del lunes 15 de septiembre sobre las víctimas mortales y heridos por la explosión en Iztapalapa indica que hay:

14 personas muertas

39 personas aún continúan hospitalizadas

30 personas ya han sido dadas de alta

Ahora Jazlyn será apoyada por la fundación Michou y Mau para que pueda recibir atención médica especializada por las quemaduras que sufrió por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.