Alicia Matías, conocida también como “la abuelita heroína”, es una mujer que utilizó su cuerpo para proteger a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Como resultado, Alicia Matías sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en CDMX.

Durante la tarde noche del jueves 11 de septiembre se difundió que Alicia Matías había muerto, sin embargo, familiares desmintieron esta versión, indicando que continúa viva y luchando por su vida tras la explosión ocurrida en el Puente de La Concordia.

Por ello a continuación te compartimos quién es Alicia Matías, abuelita que se convirtió en una heroína al proteger a su nieta de tan solo 2 años de edad de la explosión.

¿Quién es Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta?

Alicia Matías Teodoro es una abuelita que utilizó su cuerpo para proteger a su nieta de la explosión en Iztapalapa.

Es conocida por la imagen donde fue encontrada por el policía Sergio Ángel Soriano Buendía, mientras deambulaba por las calles cercanas al accidente de la pipa.

¿Qué edad tiene Alicia Matías?

Alicia Matías, la abuelita heroína, tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alicia Matías?

No hay información pública que permita conocer si Alicia Matías se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Alicia Matías?

Debido a que se desconoce la fecha exacta de nacimiento de Alicia Matías, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal según la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tiene Alicia Matías?

Alicia Matías Teodoro tiene al menos dos hijas, de acuerdo con información que compartiera su familia.

¿Qué estudió Alicia Matías?

No se cuenta con información que permita conocer el grado de estudios de Alicia Matías.

¿En qué ha trabajado Alicia Matías?

Alicia Matías se desempeñaba como checadora de combis en el paradero de Santa Marta, en Iztapalapa.

Abuelita que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia está grave y con pocas posibilidades de sobrevivir (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Explosión en Iztapalapa: Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta, continúa grave

Familiares de Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa, informaron que continúa grave.

Esto debido a que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo, por lo que se encuentra en el área de terapia intensiva del Hospital Magdalena de las Salinas.

Al respecto, sus hijas indicaron que los médicos solo dan un 2% de probabilidades de sobrevivir a Alicia Matías, en tanto, la menor de dos años tiene quemaduras en el 60% de su cuerpo.