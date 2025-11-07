Autoridades de la CDMX informaron que la niña Jazlyn y otro menor de edad que estaba hospitalizado por la explosión en Iztapalapa, ya se recuperó y recibió su alta médica.

“La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informa que fueron dados de alta dos menores de dos años, Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth” Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

Niña Jazlyn ya recibió el alta médica a 2 meses de la explosión en Iztapalapa

A 58 días de ocurrida la explosión en Iztapalapa que dejó un saldo de 32 muertos, una de las personas que permanecía hospitalizada, recibió el alta médica debido a que ya se recuperó.

Se trata de la niña Jazlyn Azuleth de 2 años, quien tras ser rescatada y protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, fue trasladada al Hospital Shriners de Galveston, Texas.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX resaltó que la niña Jazlyn “finalizó su recuperación” y mostró una evolución muy favorable, por lo que recibió el alta médica.

Al hablar del proceso de atención médica que se le dio a la menor de edad, la dependencia capitalina indicó que se logró gracias “al invaluable apoyo de la Fundación Michou y Mau.

Lo anterior debido a que resaltó que la fundación colaboró en el traslado y atención especializada para la niña Jazlyn Azuleth, quien recibió el tratamiento adecuado para su recuperación integral.

Otro niño de 2 años herido en la explosión en Iztapalapa fue dado de alta

Al informar sobre la recuperación y el alta médica que recibió la niña Jazlyn, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX resaltó que, Isaí Santiago, otro niño 2 de años, también fue dado de alta.

En su comunicado, la dependencia local refirió que Isaí Santiago también concluyó de manera satisfactoria su proceso de atención en el Hospital Tacubaya, por lo que ya recibió el alta médica.

Sin embargo, en el comunicado se establece que aún permanece hospitalizada una persona en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años de edad.

Sin abundar en los detalles sobre la última afectada que sigue hospitalizada, la Secretaría de Salud Pública resaltó que se le brindan todos los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.