Los trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) convocaron a una marcha para exigir mayor presupuesto para el mantenimiento de los trenes y de las instalaciones.

El punto de reunión para la marcha de hoy miércoles 4 de febrero fue la estación Balderas de la Línea 1, desde donde los trabajadores del Metro CDMX caminarían al Zócalo.

Trabajadores del Metro CDMX marchan para exigir presupuesto de mantenimiento (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Protestan trabajadores del Metro CDMX para exigir presupuesto de mantenimiento para trenes e instalaciones

Alrededor de las 2:30 de la tarde, trabajadores del Metro CDMX se congregaron en Balderas para marchar y exigir que sus demandas sean atendidas por las autoridades.

Con esta marcha, los trabajadores del Metro CDMX buscan visibilizar las carencias que existen en el sistema de transporte, así como exigir el aumento de presupuesto para el mantenimiento.

Esta marcha se da tras varios reportes por parte de los trabajadores, quienes han expresado su preocupación por la infraestructura del Metro CDMX y la seguridad de los usuarios.

Un ejemplo es lo sucedido el pasado martes 3 de febrero, cuando “variación en el suministro eléctrico” obligó a que el Metro CDMX suspendiera el servicio de Pantitlán a La Paz.

A la movilización de hoy acudieron decenas de trabajadores con banderas y ropa color naranja, característico de los trenes del Metro CDMX, y esperan llegar al Zócalo.