La marcha de trabajadores del IMSS convocada por la Unión de Sindicatos de la Salud comenzó la mañana de este miércoles 14 de octubre en la alcaldía Álvaro Obregón, generando afectaciones viales en distintos puntos del sur de la CDMX.

Los manifestantes exigen, entre otras demandas, un aumento salarial y partieron desde la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en Insurgentes Sur 1940.

Autoridades prevén cierres, cortes intermitentes y congestionamientos en la zona sur de la CDMX.

Marcha de trabajadores del IMSS provoca cierres y tráfico en CDMX

La marcha de trabajadores del IMSS provoca afectaciones viales este miércoles 14 de octubre en la CDMX en los siguientes puntos críticos de la CDMX:

Avenida Insurgentes Sur: presenta cierre a la circulación en dirección norte, a la altura del número 1940. Gustavo E. Campa: se prevén afectaciones en las inmediaciones de las oficinas del IMSS-Bienestar, en la colonia Guadalupe Inn. Calles aledañas a las colonias Florida y Guadalupe Inn: podrían registrar cortes intermitentes y congestionamiento por el avance de los contingentes.

La movilización de trabajadores del IMSS comenzó con una concentración a las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

Marcha del IMSS: alternativas viales hoy

Para evitar las zonas afectadas por la movilización de los trabajadores del IMSS, los automovilistas pueden considerar las siguientes opciones viales:

Avenida Revolución: alternativa para rodear el tramo afectado de Insurgentes Sur.

Anillo Periférico: opción para desplazamientos hacia el norte o sur de la ciudad.

Avenida Universidad: permite buscar una ruta paralela para evitar la zona de la protesta.