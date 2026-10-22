La marcha del IMSS que se lleva a cabo este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), cambió su ruta original, pues los trabajadores decidieron avanzar hacia Reforma.

Sobre ello, se reportó que los inconformes no serán recibidos por una comitiva de la Presidencia como se había anunciado, por lo cual los liderazgos determinaron que ya no llegarán al Zócalo.

Cabe destacar que la marcha del IMSS se realiza luego de que rechazaron la propuesta de aumento del 8% salarial y exigen que el incremento que se aplique sea del 10%.

Marcha del IMSS (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Marcha del IMSS cambió de ruta; ya no llegará al Zócalo y se dirige a Reforma

Al acusar el incumplimiento de sus demandas y la falta de atención por parte de las autoridades federales, trabajadores del IMSS realizan una tercera marcha en la CDMX este 21 de octubre.

Originalmente se había establecido que los inconformes que se sumaron a la movilización, arribarían al Zócalo capitalino donde se reunirían con una comitiva de Presidencia de la República.

Sin embargo, mientras la marcha del IMSS avanzaba hacia el Centro Histórico, funcionarios del gobierno federal informaron que los trabajadores no serían recibidos por representantes de alto nivel.

Ante ello, los contingentes tomaron la decisión de modificar sus planes y cambiar su trayecto para avanzar sobre avenida Juárez con la intención de llegar a Paseo de la Reforma.

Versiones señalan que el cambio de ruta y el avance a Reforma se estableció debido a que el nuevo plan es arribar a las oficinas centrales del IMSS ubicadas en la colonia Juárez.

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