Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que seguirán con las movilizaciones para que se cumplan sus exigencias, por lo que este viernes cerrarán la autopista México-Pachuca.

Uno de los trabajadores advirtió que las acciones de protesta no terminarán y que mantendrán los cortes viales para presionar a las autoridades, recalcando que han demostrado tener capacidad de organización.

Trabajadores del IMSS anuncian bloqueo de autopista México-Pachuca este viernes

Desde su plantón en Ciudad de México (CDMX), los trabajadores del IMSS adelantaron que este viernes 16 de octubre se cerrará la circulación de la autopista México-Pachuca.

Autopista México-Pachuca sería bloqueada este viernes por trabajadores del IMSS (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Uno de los voceros de la movilización señaló que habrá más bloqueos y cierres viales para demostrarle a las autoridades “que no están jugando” y que seguirán insistiendo hasta obtener respuesta a sus exigencias.

Vamos a seguir con los cortes para que vean que no estamos jugando. Ya demostramos la fortaleza que tienen los trabajadores. Trabajadores del IMSS

Cabe mencionar que estas movilizaciones se dan luego de los resultados de la encuesta salarial que se realizó en el IMSS, donde los trabajadores rechazaron el aumento del 6.8%.

De acuerdo con las información, los trabajadores del IMSS exigen un incremento salarial del 10%, además de mejores condiciones de trabajo, abasto de medicamentos e insumos y contratación de más personal.

Ante la negativa de respuesta a sus demandas, han adelantado que seguirá realizando bloqueos de vialidades, este viernes será la autopista México-Pachuca, que conecta al Valle de México.

Hasta el momento, no se ha detallado el punto exacto del cierre de la México-Pachuca o la hora en la que iniciará el bloqueo de este viernes.