El Metro CDMX aplica operativo Cero Pirotecnia en estas estaciones.

Durante la temporada decembrina, el Sistema de Transporte Colectivo Metro llevará a cabo un operativo de seguridad.

Estas son las estaciones del Metro CDMX donde aplica el operativo Cero Pirotecnia

Mediante un comunicado, el Metro CDMX anunció el operativo Cero Pirotecnia para prevenir el ingreso de “cohetes, luces y artículos similares”.

Durante el operativo se establecerán sitios de revisión, aunque se hará énfasis en estas estaciones de Metro CDMX:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

Salto del Agua

Dichas estaciones han sido detectadas como punto de ingreso de pirotecnia.

Metro CDMX aplica operativo Cero Pirotecnia (@MetroCDMX / X)

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaria de Movilidad, el operativo estará activo desde el 17 de diciembre hasta el próximo 6 de enero 2026.

El operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad en el Metro CDMX en:

Accesos

Vestíbulos

Pasillos

Andenes

Trenes

Por lo que se ha prohibido de manera estricta el ingreso, transporte o venta de material pirotécnico en el Metro CDMX.

Metro CDMX aplica operativo Cero Pirotecnia (@MetroCDMX / X)

Así será el operativo Cero Pirotecnia en el Metro CDMX

El operativo Cero Pirotecnia que será desplegado en el Metro CDMX, contará con revisiones preventivas.

Cada revisión será realizada con respeto a los derechos de los usuarios, de acuerdo a las instrucciones que dio Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

En el operativo la seguridad será reforzada con elementos de Vigilancia del Metro y con policías contratados.

Además, se indicó que Cero Pirotecnia contará con la participación de personal de las áreas de:

Seguridad Institucional

Gestión Integral de Riesgos

Protección Civil del Metro

Metro CDMX aplica operativo Cero Pirotecnia (@MetroCDMX / X)

Así como con la colaboración de inspectores Jefes de Estación del Metro CDMX y efectivos de:

Policía Auxiliar (PA)

Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC CDMX

Dichos persona realizará labores de resguardo y coadyuvarán en labores de supervisión de las 12 líneas del Metro CDMX.

Por su parte habrá también un monitoreo constante en los accesos al Metro mediante el Sistema de videovigilancia.