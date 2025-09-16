La Línea A del Metro CDMX restableció la circulación total de sus trenes, luego de que se bombearon las vías por las inundaciones generadas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Durante la tarde del 14 de septiembre de 2025, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que se suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea A por las inundaciones, desde las 18:00 horas.

El servicio provisional en la Línea A del Metro CDMX se ofreció de Pantitlán a Guelatao, siendo las estaciones de Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz las que quedaron inoperantes.

Tras casi 24 horas sin ofrecer servicio en su totalidad, la Línea A del Metro CDMX restableció la circulación con normalidad en todas sus estaciones.

Línea A del Metro CDMX restablece circulación tras inundaciones

Adrián Rubalcava informó a las 18:38 horas de hoy lunes 15 de septiembre, que la circulación total de los trenes fue restablecida con normalidad en la Línea A del Metro CDMX.

Ello luego de que personal del Metro CDMX y autoridades realizaron trabajos de bombeo desde la noche de ayer y hoy durante varias horas, con el fin de disminuir el nivel de agua presente en las vías.

El Metro CDMX aseguró que la circulación de los trenes es continua; no obstante, usuarios reportaron esperas y retrasos de hasta una hora . El Sistema de Transporte Colectivo confirmó la situación debido a una “alta afluencia de personas”.

#AvisoMetro: La Línea A se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones, luego de concluir las labores de bombeo por fuerte acumulación de agua del exterior. La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2025

Línea A del Metro CDMX suspende servicio de trenes por inundaciones

De acuerdo con una tarjeta informativa del Metro CDMX, el nivel del agua en vías de la Línea A fue de hasta 1.20 metros de altura, en consecuencia de las lluvias que no habían causado afectaciones de tal magnitud en los últimos 22 años.

Principalmente se detectaron dos puntos críticos de inundaciones en el tramo de Santa Marta-Los Reyes, siendo uno de 250 metros afectados con 1 metro de altura de agua, y otro de 600 metros por 1.7 de altura.

Las autoridades de CDMX brindaron el servicio de apoyo de transporte gratuito RTP a los usuarios de la Línea A del Metro, de Pantitlán a Santa Marta por ambos sentidos.

Sin embargo, las personas que se transportan hacia Los Reyes y La Paz criticaron al gobierno de la CDMX y del Estado de México por no brindar alternativas de transporte hacia dichas estaciones de la Línea A.