El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que llevará a cabo importantes cambios en la estación Bellas Artes debido a obras de mantenimiento.

Según puntualizó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, dichos cambios por mantenimiento se llevarán a cabo únicamente en la Línea 8, toda vez que la estación Bellas Artes tiene conexión con la Línea 2.

Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX, señaló que los cambios en la estación Bellas Artes comenzarán a la brevedad posible, por lo que los usuarios deben estar atentos a esta situación.

Metro CDMX: Los importantes cambios que habrá en estación Bellas Artes por obras

De acuerdo con el STC Metro CDMX, se trata del cierre temporal del andén central de la estación Bellas Artes, por lo que tanto ascensos como decesos de usuarios se llevarán a cabo únicamente por los andenes laterales.

Esto aplicará tanto para los andenes en dirección a Constitución de 1917, como en dirección a Garibaldi.

El motivo de esto, apuntó el Metro CDMX, es que se realizará la sustitución de las escaleras eléctricas que están colocadas en el anden central de la estación Bellas Artes de Línea 8.

Esto debido a que dichas escaleras cuentan ya con más 30 años de funcionamiento, por lo que es importante llevar a cabo su sustitución.

Según detallaron las autoridades, el anden central ya fue cerrado desde el miércoles 20 de agosto de 2025, por lo que es importante que los usuarios tomen en consideración esta situación.

Y es que fuera de este cambio la estación Bellas Artes del Metro CDMX continuará operando de manera normal.

¿Cuánto tiempo durarán las obras en la estación Bellas Artes de la Línea 8 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava confirmó que el anden central de la estación Bellas Artes de la Línea 8 del Metro CDMX ya fue cerrado para comenzar con las obras de mantenimiento.

El director general del Metro CDMX indicó que será en próximos días cuando comiencen los trabajos de remoción de las escaleras eléctricas, hasta desmantelarlas y quitarlas por completo.

Una vez ocurra esta situación se llevará a cabo la colocación de lo que serán las nuevas escaleras eléctricas.

No obstante, Adrián Rubalcava no especificó cuanto se prevé que duren estas obras, toda vez que será hasta nuevo aviso cuando se haga la reapertura del anden central de la estación Bellas Artes de la Línea 8 del Metro CDMX.