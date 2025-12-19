En el marco de la fiestas decembrinas, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que endurecerá el control con la implementación del Operativo Cero Pirotecnia en las 16 alcaldías.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal del Operativo Cero Pirotecnia es combatir la venta y almacenamiento de este tipo de explosivos a lo largo de todos los mercados, tianguis y otros puntos de la CDMX.

CDMX implementará Operativo Cero Pirotecnia en las 16 alcaldías

Para que las fiestas de navidad y de fin de año transcurran de manera segura, el gobierno de la CDMX anunció la implementación del Operativo Cero Pirotecnia en todas las alcaldías.

En este participan las Secretarías de:

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)

Seguridad Ciudadana (SSC)

Desarrollo Económico

Cohetes (Cuartoscuro )

La finalidad es la prevención de accidentes relacionados con un mal manejo o almacenamiento de este tipo de explosivos, las cuales registran un aumento durante estas fechas de fin de año.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, llamó a las personas para que eviten la compra de pirotecnia, así como a locatarios para que no vendan ni almacenen este tipo de artefactos.

Las autoridades señalaron que durante los operativos en las 16 alcaldías se contará con el apoyo de la Guardia Nacional, quienes participarán junto con elementos de las secretarías antes mencionadas.

Ejemplo de ello ocurrió este jueves, cuando se llevó a cabo una revisión en mercados de la alcaldía Cuajimalpa con la participación de elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil.