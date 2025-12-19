Si estás pensando en utilizar pirotecnia durante estas fiestas decembrinas, debes saber que las leyes de la Ciudad de México (CDMX) prohíben y multan la quema y venta de cohetes.

Por tal motivo, si las autoridades te sorprenden vendiendo, almacenando o utilizando pirotecnia, podrías ser acreedor a multas que superan los 4 mil pesos.

La multa por utilizar pirotecnia en CDMX; esto dicen las autoridades

Con motivo de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX recordó que existen multas para quienes utilicen pirotecnia sin el permiso correspondiente.

Al respecto, señalaron que el artículo 213 de la Ley Ambiental, así como el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, indican que se encuentra prohibido quemar o hacer explotar cualquier material a cielo abierto.

“Son infracciones contra la seguridad: Explotar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente”. Ley de Cultura Cívica de la CDMX

cohetes (Cortesía)

Las autoridades señalaron que al no contar con un permiso, cuentan con la facultad para aplicar multas y sanciones a quienes sean sorprendidos tronando cohetes.

De acuerdo con la legislación actual de la CDMX, si usas, vendes o almacenas pirotecnia podrías ser acreedor a una multa que va desde 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).

Este 2025 el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que significa que las multas por uso de pirotecnia podrían ascender de los mil 244.54 hasta los 4 mil 525.60 pesos.

La gravedad la infracción la determinará la autoridad, toda vez que también podrías ser sancionado con 25 a 36 horas de cárcel o, en su defecto, con hasta 18 horas de servicio comunitario.

Así que usarás pirotecnia estas fiestas decembrinas, es mejor contar con el permiso para poder hacerlo, pues de lo contrario recibirás multas y sanciones por parte de las autoridades.