Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX anunciaron que van a implementar el Operativo Cero Pirotecnia 2025 con motivo de las fiestas patrias.

Este operativo estará disponible desde el 6 al 17 de septiembre a fin de prevenir el ingreso, transporte y comercialización de pirotecnia en las instalaciones del Metro CDMX.

Además, las autoridades hicieron un exhorto para evitar ingresar al Metro CDMX con este tipo de mercancías ya que pondrían en riesgo a otras personas.

Estaciones donde habrá revisiones por el Operativo Cero Pirotecnia en Metro CDMX

Además del mensaje preventivo, se anunció que habrá recorridos de vigilancia y supervisión en varios puntos del Metro CDMX como parte del Operativo Cero Pirotecnia 2025.

Dichos puntos anunciados serán las estaciones del Metro CDMX:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Allende

Zócalo

Pino Suárez

Salto del Agua

Bellas Artes

Balderas

Indios Verdes

Cuatro Caminos

Y es que estos puntos se han definido debido que se han señalado como puntos de mayor compra y venta de pirotecnia, por lo que además habrá detectores garret.

Las acciones de seguridad no solo incluyen vigilancia en los accesos sino también dentro de los trenes, pasillos y diferentes espacios en las instalaciones.

La Policía CDMX y el Metro CDMX anunciaron que como parte del Operativo Cero Pirotecnia 2025 van a realizar un monitoreo constante de videovigilancia.

Operativo Cero Pirotecnia en Metro CDMX respetará derechos humanos

De la misma manera, van a vigilar que no ingresen personas en estado de intoxicación, bajo los efectos del alcohol o algunas sustancias tóxicas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que serán elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial los que van a hacer las acciones de vigilancia del Operativo Cero Piroténica 2025.

Aseguraron que habrá en todo momento respeto a los derechos humanos y garantías individuales que conforme a derecho correspondan.