Un accidente en las escaleras eléctricas de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se reportó durante la tarde de este martes 9 de diciembre; hay más de 10 heridos.

La información señala que el accidente se dio en las escaleras eléctricas de la estación Ciudad Deportiva, cuando un usuario sufrió una caída y desató que otras personas también cayeran.

Durante la tarde de este martes, un usuario del Metro CDMX cayó en las escaleras eléctricas de Ciudad Deportiva de la Línea 9 tras perder el equilibrio por las grandes bolsas que transportaba.

La caída de este usuario desencadenó un accidente en dominó, pues otros usuarios también comenzaron a caer en las escaleras eléctricas de la Línea 9 del Metro CDMX.

El primer reporte indicaba que el incidente se dio porque una de las bolsas se quedó atrapada en las escaleras eléctricas; sin embargo, usuarios señalan que las escaleras no fueron apagadas de inmediato.

Asimismo, videos en redes sociales muestran que los heridos de este accidente en el Metro CDMX fueron trasladados en sillas de oficina, lo que desató gran polémica.

🚨En SILLAS DE OFICINA…



Así TRASLADARON paramédicos a los usuarios heridos, tras caer de las escaleras eléctricas en el Metro Ciudad Deportiva de la L9.



En total, 12 personas tuvieron que ser atendidas.



Una señora se atoró y eso provocó el incidente.



Increíble. pic.twitter.com/5RYSm8kpyr — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) December 9, 2025

Hasta el momento, no se han dado a conocer la gravedad de lesiones que tiene cada uno de los usuarios, pero se han contabilizado más de 10 heridos, quienes fueron atendidos por paramédicos.

Adrián Ruvalcaba, director del Metro CDMX, confirmó el accidente en las escaleras eléctricas de la Línea 9 y pidió a los usuarios desplazarse con precaución y no trasladar bultos muy grandes.